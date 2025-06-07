Японская Ванга: предсказание о таинственном вирусе, который уничтожит человечество к 2030 году Ирэн ОрлонскаяАвтор японских комиксов Рё Тацуки приобрела известность благодаря своему произведению, выпущенному в 1999 году, в котором она пересказала ряд реальных событий.