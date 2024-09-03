Петербуржцы смогут записаться на диспансеризацию теперь и в МФЦ

К нескольким сервисам записи на диспансеризацию прибавился еще один. Теперь петербуржцы могут записаться на профосмотр через МФЦ, а также ознакомиться о всех медицинских электронных сервисах, доступных для населения Сегодня состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Территориальным фондом ОМС Санкт-Петербурга (ТФОМС) и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).