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«Русская промышленная компания» купила 67% акций ГМК «Дальполиметалл»

«Русская промышленная компания» купила 67% акций ГМК «Дальполиметалл»

Новый владелец «Дальполиметалла» намерен вложить 5 млрд рублей в развитие предприятия и к 2029 году выйти на производство 100 тыс тонн концентрата в год.

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