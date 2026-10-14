«Русская промышленная компания» купила 67% акций ГМК «Дальполиметалл»

Новый владелец «Дальполиметалла» намерен вложить 5 млрд рублей в развитие предприятия и к 2029 году выйти на производство 100 тыс тонн концентрата в год.
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