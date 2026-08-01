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Аргументы недели

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Август 2026: как изменятся пенсии, права военных и защита персональных данных

Август 2026: как изменятся пенсии, права военных и защита персональных данных

Законы и другие изменения, вступающие в силу в августе: Индексация накопительных пенсий и срочных выплат Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32%.

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