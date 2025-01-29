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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о поврежденной инфраструктуре

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о поврежденной инфраструктуре

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры после 450 взрывов в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части региона.

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