Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры после 450 взрывов в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии