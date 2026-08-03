Гидрометцентр: Август в России может быть теплее обычного

Новости внутренней и внешней политики в России

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила «Интерфаксу», что среднемесячная температура воздуха в августе в ряде регионов страны окажется выше климатической нормы или будет соответствовать ей.