Гидрометцентр: Август в России может быть теплее обычного

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила «Интерфаксу», что среднемесячная температура воздуха в августе в ряде регионов страны окажется выше климатической нормы или будет соответствовать ей.
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