«Майами» обыграл «Филадельфию» и повел в полуфинале плей-офф НБА

«Сиксерс» без Джоэла Эмбиида почти не имели шансов в противостоянии с флоридцами. В Майами (штат Флорида, США) завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Филадельфию Сиксерс».