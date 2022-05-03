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«Майами» обыграл «Филадельфию» и повел в полуфинале плей-офф НБА

«Майами» обыграл «Филадельфию» и повел в полуфинале плей-офф НБА

«Сиксерс» без Джоэла Эмбиида почти не имели шансов в противостоянии с флоридцами. В Майами (штат Флорида, США) завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Филадельфию Сиксерс».

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