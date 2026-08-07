Производство алкоголя в России упало на 6,7% за 7 месяцев 2026 года

Данные Росалкогольтабакконтроля показывают, что за первые семь месяцев 2026 года производство шампанского в России сократилось на 8,9%, а общий выпуск алкогольной продукции снизился на 6,7%, достигнув 82,776 млн декалитров.
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