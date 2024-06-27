Четверг, 2️⃣7️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🐟 Всемирный день рыболовства 🏪 День микро-, малых и средних предприятий 🇷🇺 День молодежи России 💸День рождения банкомата 😎День солнцезащитных очков 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1754 год - императрицей Елизаветой Петровной утверждён план строительства Зимнего дворца в Петербурге 📔 1905 год - на броненосце "Потёмкин" вспыхнуло первое в истории вооружённых сил России революционное восстание 📔 1910 год - III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство 📔 1967 год - в Англии установлен первый в мире банкомат 📔 1995 год - Правительство Москвы приняло Постановление об установлении памятника "в ознаменование 300-летия Российского флота".