МИД КНР: Китай решительно выступает против вмешательства США в дела, связанные с Сянганом

Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ -- Китай выражает сильное недовольство и решительный протест против злонамеренных действий США, выражающихся в манипуляциях в вопросах, связанных с Сянганом, подавлении Сянгана с целью сдерживания его развития, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)