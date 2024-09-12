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Китай

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МИД КНР: Китай решительно выступает против вмешательства США в дела, связанные с Сянганом

Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ -- Китай выражает сильное недовольство и решительный протест против злонамеренных действий США, выражающихся в манипуляциях в вопросах, связанных с Сянганом, подавлении Сянгана с целью сдерживания его развития, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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