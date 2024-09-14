Почему собаки боятся пылесоса и как приучить питомца к шумной уборке

Кинологи твердят уже давно: любые громкие звуки могут напугать вашу собаку. Ссора соседей за стенкой, шум самолета или закипающий чайник — животному все это странно и непонятно, следовательно, оно будет испытывать страх.
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