В России уже доступен для заказа совершенно новый Lexus GX. Это роскошная модификация автомобиля Land Cruiser Prado 250

Одна из организаций в Благовещенске приступила к приему заказов на рамный внедорожник Lexus GX последнего поколения – данное транспортное средство было представлено летом 2023 года и по сути является роскошной версией нового Land Cruiser Prado 250.
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