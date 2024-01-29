«Известия»: пилотов разбившегося в Афганистане Falcon 10 лишили свидетельств

В письме главы Госавианадзора Владимира Ковальского начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Владимиру Израилеву сказано, что летчики Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев предоставили недостоверные сведения.
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