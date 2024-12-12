Сергей Жуков обратился к Бастрыкину из-за споров о правах на песни «Руки Вверх»

Солист группы «Руки Вверх!» обратился к главе Следкома из-за блокировки фильма о группе.Сергей Жуков, солист группы «Руки Вверх!» в своем телеграм-канале писал о том, вместе с лейблом «Первое музыкальное издательство» обратился к главе Следкома Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой.