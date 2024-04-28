20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы

Иван Петров Подставлять? ... в несоветских учебниках каждая мразь старалась лить тонны грязи на нашу страну. Сейчас всё это вылазит наконец наружу. Свора шавок с вонючими хлебалами лают уже не скрываясь и не гнушаясь ложью и подлостью

Михаил Афонин администрация Путина в ответ на мою жалобу, что данное действие оскорбляет чувства граждан мне ответили, что это делается в соответсвии с принятым решением по изменению концепции парада, что это такое и кто её разработал не отвечают