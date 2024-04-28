Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы

20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы

Переписывание истории на главной площади страны Россия совершенно законно обвиняет Запад в переписывании истории, в ее искажении в угоду текущей политической конъюнктуре.

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Комментарии
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Иван Петров
Подставлять? ... в несоветских учебниках каждая мразь старалась лить тонны грязи на нашу страну. Сейчас всё это вылазит наконец наружу. Свора шавок с вонючими хлебалами лают уже не скрываясь и не гнушаясь ложью и подлостью
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