Переписывание истории на главной площади страны Россия совершенно законно обвиняет Запад в переписывании истории, в ее искажении в угоду текущей политической конъюнктуре.
20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы
Комментарии
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Иван Петров
Подставлять? ... в несоветских учебниках каждая мразь старалась лить тонны грязи на нашу страну. Сейчас всё это вылазит наконец наружу. Свора шавок с вонючими хлебалами лают уже не скрываясь и не гнушаясь ложью и подлостью
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32 мин.
Михаил Афонин
администрация Путина в ответ на мою жалобу, что данное действие оскорбляет чувства граждан мне ответили, что это делается в соответсвии с принятым решением по изменению концепции парада, что это такое и кто её разработал не отвечают
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31 мин.
Евгения Болотова
Россия тогда победила ни только фашизм, но и капитализм, потому и боязно теперь перед Лениным. Вероятно опасаются его отмщения, ведь, сколько жизней положено его соратников...
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8 мин.
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