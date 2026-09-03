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ДумаТВ

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Историк Хеннингер предупредил о мести украинцев ЕС после окончания конфликта

Историк Хеннингер предупредил о мести украинцев ЕС после окончания конфликта

Французский военный историк заявил, что Украина фактически разрушена и стоит на коленях: ее экономика и инфраструктура уничтожены, а армия находится в стадии разложения, тогда как Россия сохраняет устойчивость.

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