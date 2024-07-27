Что ни в коем случае нельзя делать в Казахстане: 3 вещи

Казахстан является довольно популярным направлением для путешествий.И ничего удивительного в этом нет: красивая природа, многочисленные достопримечательности, самобытная культура и гостеприимство местных жителей делают центральноазиатскую страну по-настоящему притягательной для туристов.
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