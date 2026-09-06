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На Украине порно легализуют ради беспилотников — WSJ

На Украине порно легализуют ради беспилотников — WSJ

Порнографический контент могут легализовать на Украине ради пополнения военного бюджета, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, 5 сентября пишет газета Wall Street Journal.

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