Спорт и диета
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Спорт и диета

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Ликбез по домашнему разведению спирта: от химии процесса до финальной доводки вкуса

Разбавление спирта водой лишь на первый взгляд кажется элементарной бытовой операцией. На практике за этим действием стоит целый комплекс физико-химических нюансов, от которых напрямую зависят прозрачность, мягкость и органолептическая стабильность будущего напитка.

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