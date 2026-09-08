Ликбез по домашнему разведению спирта: от химии процесса до финальной доводки вкуса

Разбавление спирта водой лишь на первый взгляд кажется элементарной бытовой операцией. На практике за этим действием стоит целый комплекс физико-химических нюансов, от которых напрямую зависят прозрачность, мягкость и органолептическая стабильность будущего напитка.
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