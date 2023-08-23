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Ученые ВНИИ ГОЧС сообщили о разработке бронеавтомобиля для перевозки бомб

Ученые ВНИИ ГОЧС сообщили о разработке бронеавтомобиля для перевозки бомб

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают специальный бронированный автомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся боеприпасов.

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