ФОК для незрячих и слабовидящих в Алексеевским оснастили 25-метровым бассейном

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) появился на территории общеобразовательной школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации незрячих и слабовидящих детей в Алексеевском районе на улице 3-я Мытищинская, д.
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