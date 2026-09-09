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Газета.ру

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Бастрыкин потребовал доклад об убийстве матери и дочери в Хасавюрте

Бастрыкин потребовал доклад об убийстве матери и дочери в Хасавюрте

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент с убийством матери и дочери в Дагестане.

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