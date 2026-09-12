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Вопрос поездки Путина на саммит G20 пока не обсуждался — Ушаков

Вопрос поездки президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами, пока не обсуждался.

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