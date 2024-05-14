Новый препарат облегчает выполнение физических упражнений и повседневных задач пациентам с гипертрофической кардиомиопатией

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале New England Journal of Medicine, люди с распространенным заболеванием сердца смогли использовать значительно больше кислорода во время тренировок после приема исследуемого препарата в рамках международного клинического исследования.
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