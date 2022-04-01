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ЛАГ выразила готовность содействовать урегулированию между РФ и Украиной

ЛАГ выразила готовность содействовать урегулированию между РФ и Украиной

Лига арабских государств (ЛАГ) готова содействовать политическому урегулированию ситуации между РФ и Украиной, в связи с этим в Москву направится делегация глав МИД шести арабских стран во главе с генсеком организации Ахмедом Абу аль-Гейтом.

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