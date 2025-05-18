Какой сегодня праздник: 18 мая – Международный день музеев

Международный день музеев учредили в 1977 году по инициативе Международного совета музеев (ICOM). Праздник охватывает более 150 стран мира и стал важной культурной датой, подчеркивающей значимость музеев в современном обществе.
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