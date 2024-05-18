Суббота, 1️⃣8️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🏛 Международный день музеев 🇷🇺 День Балтийского флота ВМФ России 🐆 День Розовой Пантеры 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1595 год - с подписанием Тявзинского мирного договора закончилась русско-шведская война 📔 1703 год - в устье Невы русские лодки под командование самого Петра I захватили два корабля Швеции 📔 1804 год - Наполеон I Бонапарт провозглашён императором Франции 📔 1886 год - в бухте Севастополя спустили на воду первый стальной броненосец русского производства "Чесма" 📔 1915 год - в России прошли испытания первого в мире "Вездехода" 📔 1953 год - американка Джекилайн Кокран стала первой в мире женщиной-пилотом которой удалось преодолеть звуковой барьер на самолёте 📔 1958 год - советский фильм "Летят журавли" удостоен "Золотой пальмовой ветви" на II Канском кинофестивале 📔 1977 год - учрежден Международный день музеев 📔 2005 год - российский футбольный клуб ЦСКА стал обладателем кубка УЕФА.