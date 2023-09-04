25-летняя учительница Ирина Плотникова не смогла вести занятия для детей "иностранных специалистов", практически не владеющих русским языком.
ФОТО: KALIZHAN OSPANOV/GLОBALLООKPRЕSS
ЭКСПЕРИМЕНТ НАД РУССКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ: ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ СОБРАЛИ В ОДИН КЛАСС, ИТОГ ПОТРЯС
25-летняя учительница Ирина Плотникова не смогла вести занятия для детей "иностранных специалистов", практически не владеющих русским языком.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гоните срочно этих детей чурок в свои аулы , иначе России пиндец и Вы этого не понимаете ??????????????????????
Свежие комментарии