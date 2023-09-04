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    Гоните срочно этих детей чурок в свои аулы , иначе России пиндец  и Вы этого не понимаете ??????????????????????25-летняя учитель...

25-летняя учительница Ирина Плотникова не смогла вести занятия для детей "иностранных специалистов", практически не владеющих русским языком.

25-летняя учительница Ирина Плотникова не смогла вести занятия для детей "иностранных специалистов", практически не владеющих русским языком.

ФОТО: KALIZHAN OSPANOV/GLОBALLООKPRЕSS ЭКСПЕРИМЕНТ НАД РУССКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ: ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ СОБРАЛИ В ОДИН КЛАСС, ИТОГ ПОТРЯС 25-летняя учительница Ирина Плотникова не смогла вести занятия для детей "иностранных специалистов", практически не владеющих русским языком.

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Комментарии
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Слава Охрименко
Гоните срочно этих детей чурок в свои аулы , иначе России пиндец  и Вы этого не понимаете ??????????????????????
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3 час.

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