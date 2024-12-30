Что придумали ВС РФ на Кураховском направлении: враг жалуется – район трассы от Богатыря – АД

Продолжаются бои на территории Кураховской ТЭС и в её окрестностях. Наши штурмовые группы заняли территорию гаражного кооператива; Противник признаёт утерю половины Шевченко (западнее Старых Терн); Продолжаются ожесточенные бои в районе Дачного и дальше в районе Улаклы — Константинополь — Разлив.