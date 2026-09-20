В 7 странах мира браки держатся дольше всего. Дело не всегда в любви

Ученые из Вроцлавского университета определили страны, где браки длятся дольше всего. Вопреки популярным стереотипам, определяющим фактором семейного счастья оказалась вовсе не пылкая страсть и даже не романтическая любовь.
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