Сионист и взрыватель Крымского моста в шоке: его жена отравлена, значит скоро он сам станет жертвой?

Его жену отравляют её губище, неизвестно каким насосом их надули и какой гадости влили. Страшны почти все тётки с надутыми губами. А муженька уже давно пора в утиль, позор русского народа. Откуда берутся такие выродки.

Юрий Николаев

Ну на счёт отравления, по ходу очередная большая УТКА. Но обратите внимание на эту РОЖУ, это же РОЖА типичной чёрной колдуньи, при чём без грима! Боже Святый! Это сколько нужно выжрать водки что бы лечь вот с ЭТИМ в постель?!!! Неееее, в меня столько не влезет!