Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Ну на счёт отравления, по ходу очередная большая УТКА. Но обратите внимание на эту РОЖУ, это же РОЖА типичной чёрной ...Сионист и взрыват...
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Сионист и взрыватель Крымского моста в шоке: его жена отравлена, значит скоро он сам станет жертвой?

Сионист и взрыватель Крымского моста в шоке: его жена отравлена, значит скоро он сам станет жертвой?

Отравление или передоз?! Кто отравил жену главного разведчика Украины https://vz.ru/world/2023/11/28.

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Комментарии
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Лидия
Его жену отравляют её губище, неизвестно каким насосом их надули и какой гадости влили. Страшны почти все тётки с надутыми губами. А муженька уже давно пора в утиль, позор русского народа. Откуда берутся такие выродки.
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6 час.
Борис Виленский
Так выглядит геморройная жопа после удаления части прямой кишки.
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6 час.
Юрий Николаев
Ну на счёт отравления, по ходу очередная большая УТКА. Но обратите внимание на эту РОЖУ, это же РОЖА типичной чёрной колдуньи, при чём без грима! Боже Святый! Это сколько нужно выжрать водки что бы лечь вот с ЭТИМ в постель?!!! Неееее, в меня столько не влезет!
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25 мин.

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