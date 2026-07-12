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Джоркаефф считает Роналдо лучше Зидана: «Уверен, даже Зинедин ответил бы так же»

Бывший полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф ответил на вопрос, кто был лучше – Зинедин Зидан или Роналдо .

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