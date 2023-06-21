Стали известны детали ДТП с восемью погибшими в Дагестане

Последние данные о страшной аварии, которая произошла несколько часов назад в Дагестане. После столкновения на трассе "Кавказ" рейсового автобуса, представительской иномарки Toyota Camry и грузовика погибли восемь человек, в том числе два ребенка.
Последние данные о страшной аварии, которая произошла несколько часов назад в Дагестане. После столкновения на трассе "Кавказ" рейсового автобуса, представительской иномарки Toyota Camry и грузовика погибли восемь человек, в том числе два ребенка.
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