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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В США Зеленскому нашли новую работу: вернется в свою среду обитания

В США Зеленскому нашли новую работу: вернется в свою среду обитания

ВАШИНГТОН, 2 декабря, ФедералПресс. Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посещал Украину. Возможно, тогда комику Владимиру Зеленскому поступило предложение о работе на американском телевидении, заявил бывший аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн.

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