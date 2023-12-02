В США Зеленскому нашли новую работу: вернется в свою среду обитания

ВАШИНГТОН, 2 декабря, ФедералПресс. Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посещал Украину. Возможно, тогда комику Владимиру Зеленскому поступило предложение о работе на американском телевидении, заявил бывший аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн.
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