Ветераны СВО из Нижнекамска: «Сомневались, а теперь мы чемпионы»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ Глава Нижнекамского района Радмир Беляев встретился с победителями Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2026» среди участников специальной военной операции.
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