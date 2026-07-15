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Татар-информ

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Ветераны СВО из Нижнекамска: «Сомневались, а теперь мы чемпионы»

Ветераны СВО из Нижнекамска: «Сомневались, а теперь мы чемпионы»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ Глава Нижнекамского района Радмир Беляев встретился с победителями Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2026» среди участников специальной военной операции.

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