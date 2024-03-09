Путешествие к предкам: кедровая ладья фараона

Постройка древнеегипетского судна на стене в гробнице Ти – надзирателя пирамид фараонов Ниусерра и Нефериркара в Саккара Эти корабли были выстроены по-новому – борьба с волнами Великой Дуги не прошла даром.
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