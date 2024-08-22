Гладков описал большие риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой

Риск потери отопления предстоящей зимой в Белгороде и других населенных пунктах требует создания в приграничных регионах резерва мобильных генераторов, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 августа на совещании, которое проводил президент РФ Владимир Путин с министрами и главами приграничных областей.
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