Гладков описал большие риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой

Риск потери отопления предстоящей зимой в Белгороде и других населенных пунктах требует создания в приграничных регионах резерва мобильных генераторов, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 августа на совещании, которое проводил президент РФ Владимир Путин с министрами и главами приграничных областей.