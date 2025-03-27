❗️🔊Есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска — Путин Другие заявления: — РФ не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам – Нам непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, так как «завтра придут другие руководители» – РФ предлагала решить все вопросы по Украине мирно даже в 2022 году, но не захотели – Гражданские органы власти на Украине больше не являются законными — раз Зеленский нелегитимен, то и все остальные тоже – Российские войска освободили 99% территорий ЛНР.