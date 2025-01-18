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Как Данил Стеклов завязал с наркотиками, развелся с Ниной Гусевой и стал отцом в браке с Лумповой

Как Данил Стеклов завязал с наркотиками, развелся с Ниной Гусевой и стал отцом в браке с Лумповой

Представитель звездной династии начинал с эпизодов, но в последние годы может похвастаться яркими ролями в популярных фильмах — «Мастере и Маргарите», «Трассе», «Шестнадцать+».

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