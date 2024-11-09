Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Кладбище англосаксонской мечты на полях СВО

Кладбище англосаксонской мечты на полях СВО

Пока на Западе не случилось коренного переосмысления того, что он уже успел наворотить на территории бывшей Украинской ССР за последние почти три года, он продолжает шпорить своего милитаристского конька, не обращая внимания на то, что он уже превратился в полудохлую клячу.

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