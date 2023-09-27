Профессор Гундаров: Маски в пандемию не защищают от заражения, а усиливают психоз

В период пандемии ковида маски абсолютно бесполезны. Они лишь нагнетают страх из-за штрафов, которые вводятся за отсутствие этих средств защиты, что негативно отражается на иммунитете, уверен доктор медицинских наук Игорь Гундаров.
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