Дуров отреагировал на обвинения ФСБ России старым мемом

Смена аватарки на фоне обвинений Основатель Telegram Павел Дуров сменил аватарку в мессенджере на мем, где его лицо наложено на фотографию вооружённого боевика «Исламского государства» — организации, запрещённой в России.
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