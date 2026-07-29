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FiNE NEWS

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Дуров отреагировал на обвинения ФСБ России старым мемом

Смена аватарки на фоне обвинений Основатель Telegram Павел Дуров сменил аватарку в мессенджере на мем, где его лицо наложено на фотографию вооружённого боевика «Исламского государства» — организации, запрещённой в России.

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