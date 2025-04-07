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Овечкин высказался о своем рекорде

Овечкин высказался о своем рекорде

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду «Вашингтон», сделал невероятное, забив свою 895-ю шайбу в НХЛ.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Овечкин УЖЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ИГРАЕТ В США!!  Какой он &quot;россиянин&quot;?!!    УЖЕ ЗАДРАЛ  ТЕЛИК - ТРУБИТ О ВЕЛИКОМ СОБЫТИИ С ОВЕЧКИНЫМ!!... Со всех утюгов несется... КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ РОССИЯ к данным &quot;достижениям&quot; Овечкина - капитана американской хоккейной команды?!! ... Живет в США, играет и развлекает США...  При чем тут Россия?!!... Люди!!   ВЫ С УМА СОШЛИ?!!     Тоже, нашли героя!!!
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