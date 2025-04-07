Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду «Вашингтон», сделал невероятное, забив свою 895-ю шайбу в НХЛ.
Овечкин высказался о своем рекорде
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Овечкин УЖЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ИГРАЕТ В США!! Какой он "россиянин"?!! УЖЕ ЗАДРАЛ ТЕЛИК - ТРУБИТ О ВЕЛИКОМ СОБЫТИИ С ОВЕЧКИНЫМ!!... Со всех утюгов несется... КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ РОССИЯ к данным "достижениям" Овечкина - капитана американской хоккейной команды?!! ... Живет в США, играет и развлекает США... При чем тут Россия?!!... Люди!! ВЫ С УМА СОШЛИ?!! Тоже, нашли героя!!!
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