Овечкин высказался о своем рекорде

Vladimir Lioubimcev

Овечкин УЖЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ИГРАЕТ В США!! Какой он "россиянин"?!! УЖЕ ЗАДРАЛ ТЕЛИК - ТРУБИТ О ВЕЛИКОМ СОБЫТИИ С ОВЕЧКИНЫМ!!... Со всех утюгов несется... КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ РОССИЯ к данным "достижениям" Овечкина - капитана американской хоккейной команды?!! ... Живет в США, играет и развлекает США... При чем тут Россия?!!... Люди!! ВЫ С УМА СОШЛИ?!! Тоже, нашли героя!!!