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Десять лет в массовке при знаменитом отце: как Александра Захарова завоевывала «Ленком» и почему распался ее единственный брак

Десять лет в массовке при знаменитом отце: как Александра Захарова завоевывала «Ленком» и почему распался ее единственный брак

Имя Александры Захаровой долго ассоциировалось с абсолютной театральной привилегией. Но за статусом «принцессы Ленкома» скрывалась другая реальность: прежде чем получить главные роли, дочери главного режиссера пришлось десять лет провести в массовке.

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