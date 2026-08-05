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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндон Миллер о «Шарлотт»: «Если мы будем здоровы, то станем очень опасной командой»

Форвард « Шарлотт » Брэндон Миллер считает, что ключом к прогрессу команды в новом сезоне станут здоровье игроков, концентрация и атмосфера внутри коллектива.

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