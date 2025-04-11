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Соцсеть X удалила аккаунт представителя армии движения "Ансар Алла" Сариа

Соцсеть X удалила аккаунт представителя армии движения "Ансар Алла" Сариа

Администрация социальной сети X удалила аккаунт официального представителя вооруженных сил йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхьи Сариа, на который были подписаны более одного миллиона пользователей.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А у нас сами удалили, чтобы американскую хрень не нюхать!
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