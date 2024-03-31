Весна спешит: прогноз погода с 1 по 12 апреля 2024 года для Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска Ирэн ОрлонскаяВесна 2024 года в Российской Федерации уже впечатляющим образом начинает утверждать свои права, опережая климатические нормы на целый месяц.
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