Весна спешит: прогноз погода с 1 по 12 апреля 2024 года для Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска Ирэн ОрлонскаяВесна 2024 года в Российской Федерации уже впечатляющим образом начинает утверждать свои права, опережая климатические нормы на целый месяц.