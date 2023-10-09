Движение ХАМАС несколько лет на виду у Израиля готовилось к войне - Reuters

Источник, близкий к ХАМАСу, сообщил агентству Reuters, что террористическая организация вела многолетнюю кампанию, чтобы обмануть Израиль, заставив его думать, что группировка не желает вооруженного конфликта и ее можно успокоить экономическими стимулами для поддержания относительного спокойствия.
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