Движение ХАМАС несколько лет на виду у Израиля готовилось к войне - Reuters

Источник, близкий к ХАМАСу, сообщил агентству Reuters, что террористическая организация вела многолетнюю кампанию, чтобы обмануть Израиль, заставив его думать, что группировка не желает вооруженного конфликта и ее можно успокоить экономическими стимулами для поддержания относительного спокойствия.