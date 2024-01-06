Фильм "Холоп-2" заработал 2 млрд рублей за шесть дней в прокате

Фильм "Холоп-2" Клима Шипенко собрал 2 миллиарда рублей за шесть дней в прокате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах.
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