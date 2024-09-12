Стало известно об уничтожении около 10 единиц техники ВСУ на суджанском направлении

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Российские войска на суджанском направлении в Курской области уничтожили около 10 единиц техники. Об этом в Telegram-канале заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.